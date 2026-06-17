Guardas municipais da equipe de Apoio Tático prenderam um homem na tarde desta terça-feira (16), em Jundiaí, por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele foi flagrado conduzindo uma Volkswagen Amarok com placas pertencentes a outra caminhonete da mesma marca e modelo registrada em Vargem Grande Paulista.
Os guardas Zarantonello, Fialho e F. Santos realizavam patrulhamento quando receberam informações sobre uma Amarok suspeita de circular com sinais de clonagem na região do Jardim Santa Gertrudes. Durante as buscas, a equipe localizou o veículo trafegando pela rodovia Presidente Tancredo Neves, no sentido bairro-Centro, e realizou a abordagem.
Na vistoria, os agentes conferiram a numeração do chassi gravada nos vidros e constataram que os dados correspondiam a uma placa diferente da que estava instalada na caminhonete, caracterizando adulteração de sinal identificador.
Em consulta aos sistemas de segurança, foi verificado que a placa ostentada pertencia a outra Amarok, registrada em Vargem Grande Paulista. Durante a averiguação, os guardas encontraram ainda duas placas no interior do veículo, incluindo a identificação original da caminhonete abordada.
Diante das irregularidades constatadas, o motorista foi conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
A caminhonete foi apreendida e o caso será investigado pela Polícia Civil.