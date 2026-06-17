Guardas municipais da equipe de Apoio Tático prenderam um homem na tarde desta terça-feira (16), em Jundiaí, por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele foi flagrado conduzindo uma Volkswagen Amarok com placas pertencentes a outra caminhonete da mesma marca e modelo registrada em Vargem Grande Paulista.

Os guardas Zarantonello, Fialho e F. Santos realizavam patrulhamento quando receberam informações sobre uma Amarok suspeita de circular com sinais de clonagem na região do Jardim Santa Gertrudes. Durante as buscas, a equipe localizou o veículo trafegando pela rodovia Presidente Tancredo Neves, no sentido bairro-Centro, e realizou a abordagem.

Na vistoria, os agentes conferiram a numeração do chassi gravada nos vidros e constataram que os dados correspondiam a uma placa diferente da que estava instalada na caminhonete, caracterizando adulteração de sinal identificador.