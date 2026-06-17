Os vereadores de Jundiaí aprovaram nesta terça-feira (16) projetos voltados à proteção das mulheres no transporte público, ao combate à desinformação e ao incentivo ao primeiro emprego. De autoria da vereadora Mariana Janeiro (PT), o projeto de Lei nº 15.313/2026, instituiu o Programa Municipal Linha Rosa de Proteção e Segurança das Mulheres no Sistema de Transporte Público Coletivo. A iniciativa cria diretrizes voltadas à proteção e à segurança das mulheres usuárias do transporte público municipal.

Segundo a autora, o “programa propõe a integração de mobilidade urbana, iluminação pública, zeladoria, segurança preventiva e outras políticas para mulheres”. A vereadora defende mais segurança para o percurso de mulheres em Jundiaí. Com a aprovação, cabe ao Executivo regulamentar como será o funcionamento da lei das medidas da política pública.

Os vereadores aprovaram também o Projeto de Lei nº 14.813/2025, de autoria de Dika Xique-Xique (Podemos), com 9 votos favoráveis, que cria a Campanha de Conscientização e Informação Contra a Disseminação de Notícias Falsas. A proposta prevê ações voltadas à orientação da população sobre os impactos da desinformação e da circulação de conteúdos falsos.