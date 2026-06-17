Inglaterra e Croácia se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 17h, pela primeira rodada da Copa do Mundo de 2026. O duelo reúne duas seleções tradicionais do futebol europeu e é apontado como um dos mais aguardados da fase inicial do torneio.
A equipe inglesa chega ao Mundial com um elenco repleto de jogadores que atuam em alto nível nas principais ligas do continente. Após campanhas consistentes nos últimos grandes torneios, a Inglaterra busca iniciar sua trajetória com um resultado positivo.
Do outro lado, a Croácia tenta repetir o protagonismo que marcou suas participações recentes em Copas do Mundo. Com uma base experiente e atletas acostumados a decisões, os croatas apostam na organização tática para dificultar a vida dos ingleses.
O confronto pode ter impacto direto na disputa pela liderança do grupo. Uma vitória na estreia representaria vantagem importante na corrida por uma vaga nas oitavas de final da competição.
A expectativa é de uma partida equilibrada, com duas seleções que costumam figurar entre as forças do futebol europeu. O resultado poderá indicar quem larga em melhores condições na sequência do Mundial.