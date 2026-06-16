Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar em Itupeva pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Um dos detidos chamou a atenção dos policiais por utilizar uniforme e distintivo da Polícia Civil, apesar de não pertencer à corporação.

A ocorrência teve início durante patrulhamento, quando policiais militares identificaram um Jeep Compass circulando pela cidade com indícios de adulteração nas placas. Ao perceber a tentativa de abordagem, o motorista acelerou e iniciou uma fuga.

Após breve acompanhamento, os ocupantes abandonaram o veículo em uma rua sem saída e fugiram a pé por uma área de mata, conseguindo escapar naquele momento.