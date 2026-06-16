Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Militar em Itupeva pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Um dos detidos chamou a atenção dos policiais por utilizar uniforme e distintivo da Polícia Civil, apesar de não pertencer à corporação.
A ocorrência teve início durante patrulhamento, quando policiais militares identificaram um Jeep Compass circulando pela cidade com indícios de adulteração nas placas. Ao perceber a tentativa de abordagem, o motorista acelerou e iniciou uma fuga.
Após breve acompanhamento, os ocupantes abandonaram o veículo em uma rua sem saída e fugiram a pé por uma área de mata, conseguindo escapar naquele momento.
Durante a vistoria no automóvel, os policiais constataram que o Jeep era produto de roubo. No interior do veículo foram encontrados um colete balístico, algemas, luvas, máscara e um distintivo da Polícia Civil, além de outros objetos que levantaram suspeitas sobre a atuação do grupo.
As buscas continuaram ao longo do dia e levaram os policiais até um segundo veículo, um Chevrolet Tracker, que circulava em atitude considerada suspeita pela equipe.
Na abordagem, os agentes identificaram entre os ocupantes um dos homens que havia fugido do Jeep Compass e deixado documentos pessoais no interior do veículo abandonado.
Questionado pelos policiais, o motorista do Tracker admitiu que havia sido contratado para resgatar os comparsas na região após a fuga.
Diante das evidências reunidas, os dois suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí.
O delegado Roberto Souza Camargo Junior ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo. Agora, a Polícia Civil prossegue com as investigações para esclarecer qual era a atividade do grupo na região de Jundiaí e se os suspeitos têm ligação com outros crimes.