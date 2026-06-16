A Prefeitura de Itupeva publica dois editais de concurso público nesta quarta-feira (17), no site do Instituto IDCAP (idcap.org.br), somando mais de 100 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Um terceiro edital, voltado para a Guarda Civil Municipal (GCM), será lançado em aproximadamente 10 dias.
Segundo o secretário de Gestão, Rafael Carbonari, a divisão em três editais foi uma decisão estratégica para agilizar o processo seletivo. Dessa forma, os cargos da administração geral, como professores e médicos, não precisam aguardar as etapas específicas exigidas para carreiras como Guarda Municipal e Procurador Municipal, que possuem requisitos e fases diferenciadas. "O objetivo é garantir eficiência, transparência e agilidade no provimento das vagas necessárias para atender a população", destacou o secretário.
Vagas na saúde e educação são destaques do Edital 01/2026
O Edital nº 01/2026 concentra o maior volume de contratações do município, com 125 vagas imediatas nos setores de Educação, Saúde, Infraestrutura, Mobilidade Urbana, Cultura, Tecnologia e Esportes.
Nível Médio e Técnico (Salário inicial de R$ 5.639,89):
- Agente de Mobilidade Urbana – Técnico de Trânsito e Transportes
- Agente de Infraestrutura – Técnico em Edificações
- Agente de Políticas Sociais – Técnico em Saúde Bucal
Nível Superior (Salários de R$ 3.174,12 a R$ 10.982,16):
- Educação: Professor de Educação Básica – Ensino Fundamental, Educação Infantil, Educação Especial, Educação Física, Informática, Língua Inglesa e Educação de Jovens e Adultos (EJA)
- Médicos (Diversas Especialidades): Clínico Geral, Ginecologista e Obstetra, Psiquiatria Infantil, Psiquiatra, Cardiologista, Neuropediatra, Oftalmologista, Nefrologista, Veterinário, Otorrinolaringologista, Urologista, Reumatologista, Endocrinologista, Cirurgia Vascular e Gastroenterologista
- Demais Áreas: Terapeuta Ocupacional, Agente Cultural, Analista de Sistemas, Engenheiro de Trânsito e Mobilidade Urbana e Instrutor de Prática Desportiva – modalidade basquete
Edital 03/2026 é para Procurador Municipal
O Edital nº 03/2026 abrirá duas vagas imediatas para o cargo de Procurador Municipal, exigindo graduação em Direito e registro ativo na OAB, com salário base de R$ 19.516,05 para 40 horas semanais.
Edital 02/2026 - Guarda Civil Municipal
O edital referente ao concurso para GCM será publicado em aproximadamente 10 dias. O número exato de vagas ainda será divulgado.
Como participar
As inscrições serão abertas no dia 23 de junho e seguirão até 13 de julho de 2026, exclusivamente pelo site do IDCAP. Os valores da taxa de inscrição são:
- R$ 70,00 para cargos de nível médio
- R$ 90,00 para nível superior geral
- R$ 100,00 para especialidades médicas
A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 16 de agosto de 2026.