A Prefeitura de Itupeva publica dois editais de concurso público nesta quarta-feira (17), no site do Instituto IDCAP (idcap.org.br), somando mais de 100 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Um terceiro edital, voltado para a Guarda Civil Municipal (GCM), será lançado em aproximadamente 10 dias.

Segundo o secretário de Gestão, Rafael Carbonari, a divisão em três editais foi uma decisão estratégica para agilizar o processo seletivo. Dessa forma, os cargos da administração geral, como professores e médicos, não precisam aguardar as etapas específicas exigidas para carreiras como Guarda Municipal e Procurador Municipal, que possuem requisitos e fases diferenciadas. "O objetivo é garantir eficiência, transparência e agilidade no provimento das vagas necessárias para atender a população", destacou o secretário.

Vagas na saúde e educação são destaques do Edital 01/2026

O Edital nº 01/2026 concentra o maior volume de contratações do município, com 125 vagas imediatas nos setores de Educação, Saúde, Infraestrutura, Mobilidade Urbana, Cultura, Tecnologia e Esportes.