Uma investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil, resultou na deflagração da 'Operação Torneira', realizada nesta terça-feira (16) em diversas cidades do Estado de São Paulo. A ação teve como foco o combate à lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e apontou movimentações financeiras que, somadas, se aproximam de R$ 230 milhões. As investigações tiveram início há alguns meses na região conhecida como "Torneira", no Jardim São Camilo, em Jundiaí, área dominada pelo tráfico.

Segundo o comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar de Jundiaí, tenente-coronel Augusto José Martinelli, o trabalho investigativo revelou conexões entre grupos criminosos que atuam em Jundiaí e região com traficantes de cidades distantes, como Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. “A ligação entre esses grupos estava no uso das mesmas empresas de fachada para a lavagem de dinheiro proveniente do crime organizado”, explicou o comandante durante entrevista coletiva realizada na sede do 11º BPM/I.

Ao todo, foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Jundiaí, Campo Limpo Paulista, Valinhos, Cajamar, Aguaí, Orlândia, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Birigui, Penápolis e Araçatuba. Quatro pessoas foram detidas durante a operação. Três delas acabaram presas em flagrante: duas por tráfico de drogas, em Jundiaí, e uma por posse ilegal de arma de fogo, em Valinhos.