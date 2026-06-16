Os vereadores votam nesta terça-feira (19) dois projetos de lei que definem programas municipais para proteção das mulheres no transporte coletivo e institui uma campanha de combate à disseminação de notícias falsas.

De autoria de Mariana Janeiro (PT), o Projeto de Lei nº 15313/2026 institui o Programa Municipal Linha Rosa de Proteção e Segurança das Mulheres no Sistema de Transporte Público Coletivo, com o objetivo de prevenir e enfrentar situações de assédio, importunação sexual e outras formas de violência contra mulheres durante a utilização do transporte público. A proposta amplia o conceito de proteção para além dos veículos, incluindo também os trajetos de acesso, pontos de parada, terminais, áreas de espera, embarque e desembarque, buscando garantir segurança ao longo de toda a jornada das usuárias.

Entre os objetivos do programa estão a promoção da segurança e dignidade das mulheres, o fortalecimento de mecanismos de denúncia e acolhimento, a realização de campanhas educativas e a integração entre políticas de mobilidade urbana, segurança pública e zeladoria urbana. O texto também prevê ações como melhoria da iluminação pública, monitoramento de áreas vulneráveis, capacitação de profissionais do sistema e incentivo ao uso de tecnologias como canais digitais de denúncia e botão de pânico, além de parcerias com órgãos públicos, instituições de ensino e sociedade civil.