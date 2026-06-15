Munícipes de Itupeva agora podem realizar o pagamento do IPTU utilizando o cartão de crédito diretamente pela internet, por meio do Portal de Serviços do município, sem a necessidade de comparecimento presencial.
A novidade amplia as formas de pagamento disponíveis e oferece mais comodidade aos moradores, que podem acessar o serviço de qualquer lugar, utilizando computador, celular ou tablet.
O pagamento por cartão de crédito está disponível para as parcelas emitidas por meio da Segunda Via de Carnês de IPTU, ferramenta já utilizada pelos contribuintes para consulta e emissão de boletos.
Como acessar a opção de pagamento
O procedimento é simples e pode ser realizado em poucos passos:
- Acesse o Portal de Serviços no site da Prefeitura (www.itupeva.sp.gov.br);
- Entre na opção Segunda Via de Carnês de IPTU;
- Informe a inscrição imobiliária do imóvel;
- Selecione a parcela que deseja pagar;
- Clique em Emitir Carnês Individualizados ou Emitir Carnê Único/Englobado;
- Na área de pagamento, clique na opção 'Clique aqui para pagar';
- Escolha a modalidade 'Cartão de Crédito';
- Na tela seguinte, clique em 'Pagar' e siga as orientações apresentadas pelo sistema.
Além do cartão de crédito, o sistema continua oferecendo as demais formas de pagamento já disponíveis, permitindo que cada contribuinte escolha a opção mais adequada às suas necessidades.