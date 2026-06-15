Munícipes de Itupeva agora podem realizar o pagamento do IPTU utilizando o cartão de crédito diretamente pela internet, por meio do Portal de Serviços do município, sem a necessidade de comparecimento presencial.

A novidade amplia as formas de pagamento disponíveis e oferece mais comodidade aos moradores, que podem acessar o serviço de qualquer lugar, utilizando computador, celular ou tablet.

O pagamento por cartão de crédito está disponível para as parcelas emitidas por meio da Segunda Via de Carnês de IPTU, ferramenta já utilizada pelos contribuintes para consulta e emissão de boletos.

Como acessar a opção de pagamento