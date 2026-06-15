15 de junho de 2026
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FACILIDADE

Itupeva passa a aceitar cartão de crédito no pagamento do IPTU

Por Redação | Prefeitura de Itupeva
| Tempo de leitura: 1 min
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Lifestyle memory / Freepik
Nova funcionalidade amplia as opções de pagamento e oferece mais praticidade aos contribuintes de Itupeva
Nova funcionalidade amplia as opções de pagamento e oferece mais praticidade aos contribuintes de Itupeva

Munícipes de Itupeva agora podem realizar o pagamento do IPTU utilizando o cartão de crédito diretamente pela internet, por meio do Portal de Serviços do município, sem a necessidade de comparecimento presencial.

A novidade amplia as formas de pagamento disponíveis e oferece mais comodidade aos moradores, que podem acessar o serviço de qualquer lugar, utilizando computador, celular ou tablet.

O pagamento por cartão de crédito está disponível para as parcelas emitidas por meio da Segunda Via de Carnês de IPTU, ferramenta já utilizada pelos contribuintes para consulta e emissão de boletos.

Como acessar a opção de pagamento

O procedimento é simples e pode ser realizado em poucos passos:

  • Acesse o Portal de Serviços no site da Prefeitura (www.itupeva.sp.gov.br);
  • Entre na opção Segunda Via de Carnês de IPTU;
  • Informe a inscrição imobiliária do imóvel;
  • Selecione a parcela que deseja pagar;
  • Clique em Emitir Carnês Individualizados ou Emitir Carnê Único/Englobado;
  • Na área de pagamento, clique na opção 'Clique aqui para pagar';
  • Escolha a modalidade 'Cartão de Crédito';
  • Na tela seguinte, clique em 'Pagar' e siga as orientações apresentadas pelo sistema.

Além do cartão de crédito, o sistema continua oferecendo as demais formas de pagamento já disponíveis, permitindo que cada contribuinte escolha a opção mais adequada às suas necessidades.

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