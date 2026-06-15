A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo foi marcada por uma grande festa em Cajamar. Neste sábado (13), milhares de pessoas lotaram o Centro de Eventos Boiódromo para acompanhar a partida em um ambiente preparado especialmente para reunir famílias, amigos e torcedores de todas as idades. O evento foi o “Cajamar na Torcida pelo Hexa”.
Antes do jogo, o público aproveitou uma programação especial com apresentações de artistas locais, praça de alimentação, pintura facial, espaço para troca de figurinhas e distribuição gratuita de pipoca. Durante a transmissão, a torcida tomou conta do espaço e acompanhou cada lance da Seleção Brasileira diante do telão gigante instalado no local.
Após a partida, a programação seguiu com mais uma apresentação musical, encerrando uma noite marcada pela alegria, integração e pelo espírito de união da torcida cajamarense.
A grande participação do público marcou o início da programação especial preparada pela prefeitura para os jogos da seleção brasileira. O próximo encontro da torcida cajamarense já tem data marcada: sexta-feira, 19 de junho, no Boiódromo, para mais uma noite de emoção e união rumo ao hexa.