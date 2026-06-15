15 de junho de 2026
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GUARDA MUNICIPAL

Mulher é presa por tráfico com cocaína e pedras de crack

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A mulher foi conduzida à Delegacia do Distrito do Jacaré
A mulher foi conduzida à Delegacia do Distrito do Jacaré

Uma mulher foi presa por tráfico de drogas neste final de semana, em Cabreúva, durante uma ação da Guarda Municipal.

Os GMs realizavam patrulhamento quando suspeitaram da atitude de uma mulher que estava agachada na calçada, aparentemente manipulando alguns objetos.

Diante da situação, ela foi abordada. Durante a revista, os agentes encontraram dezenas de pedras de crack e uma quantia em dinheiro.

Nas proximidades do local onde a suspeita estava, os guardas também localizaram uma sacola contendo dezenas de porções de cocaína já prontas para a comercialização.

A mulher foi conduzida à Delegacia do Distrito do Jacaré, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes.

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