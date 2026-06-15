Uma mulher foi presa por tráfico de drogas neste final de semana, em Cabreúva, durante uma ação da Guarda Municipal.

Os GMs realizavam patrulhamento quando suspeitaram da atitude de uma mulher que estava agachada na calçada, aparentemente manipulando alguns objetos.

Diante da situação, ela foi abordada. Durante a revista, os agentes encontraram dezenas de pedras de crack e uma quantia em dinheiro.