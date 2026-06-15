A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Fazenda, em parceria com a Vigilância Sanitária, realiza no dia 1º de julho o curso “Boas Práticas de Manipulação de Alimentos”, voltado a profissionais e empreendedores do setor alimentício.

O curso tem duração de três horas e certificação com validade de um ano. O objetivo é orientar manipuladores de alimentos, comerciantes e prestadores de serviços da área sobre cuidados sanitários, higiene pessoal, armazenamento adequado e prevenção de contaminações.

O treinamento é essencial para garantir a segurança alimentar e a qualidade dos produtos oferecidos à população. Além de ser uma exigência sanitária para diversos estabelecimentos do ramo, o curso contribui para a conscientização dos profissionais sobre a importância das boas práticas no manuseio e preparo dos alimentos.