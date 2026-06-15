A comerciante, por sua vez, fez exames de corpo de delito e comemorou o resultado das investigações. "Agora é aguardar o desfecho".

A Polícia Civil identificou o casal suspeito de agredir uma comerciante, de 34 anos, na região central de Jundiaí, no dia 19 de maio deste ano. Ambos já foram chamados até a delegacia, prestaram depoimento e foram indiciados por lesão corporal. Na ocasião, a vítima foi agredida depois de bater na traseira do carro dos indiciados e parar para se oferecer para consertar.

A mulher registrou Boletim de Ocorrência por lesão corporal após relatar ter sido agredida por um casal na noite de terça-feira (19), na rua XV de Novembro.

Segundo a vítima contou ao Jornal de Jundiaí, ela dirigia pela via quando o trânsito parou repentinamente e não houve tempo para frear, ocasionando uma colisão traseira de pequena proporção. “Foi uma batida muito fraca, mas que amassou um pouco o veículo da frente”, afirmou.

Ela disse que parou imediatamente para prestar assistência e assumir os prejuízos causados pelo acidente. No entanto, afirma que foi atacada pelos ocupantes do outro carro. “Eles desceram e o homem começou a incentivar a mulher a me agredir. Ele me empurrou e ela me bateu, chegou a me aplicar um mata-leão e me jogou no chão”, relatou.