14 de junho de 2026
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CAPTURADO

Ladrão com mandado de prisão 'fresquinho' é preso pela GM

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ordem judicial foi formalmente cumprida
O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ordem judicial foi formalmente cumprida

Um ladrão, que teve expedido contra ele um mandado de prisão ontem (13), foi preso na manhã deste domingo (14), em um escadão na divisa do Jardim da Fonte com o São Camilo, em Jundiaí, próximo a um ponto de venda de drogas.

Os guardas municipais Zarantonello, Fialho e Nabor realizavam patrulhamento pela região quando perceberam que um homem, ao notar a aproximação da viatura, atravessou a rua e saiu correndo em direção ao escadão.

Diante da atitude suspeita, os agentes desembarcaram e iniciaram acompanhamento a pé, conseguindo alcançá-lo e realizar a abordagem.

Durante consulta aos sistemas de segurança, foi constatado que havia contra ele um mandado de prisão expedido no dia anterior pela Justiça no dia anterior.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde a ordem judicial foi formalmente cumprida, e ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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