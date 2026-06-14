Um ladrão, que teve expedido contra ele um mandado de prisão ontem (13), foi preso na manhã deste domingo (14), em um escadão na divisa do Jardim da Fonte com o São Camilo, em Jundiaí, próximo a um ponto de venda de drogas.

Os guardas municipais Zarantonello, Fialho e Nabor realizavam patrulhamento pela região quando perceberam que um homem, ao notar a aproximação da viatura, atravessou a rua e saiu correndo em direção ao escadão.

Diante da atitude suspeita, os agentes desembarcaram e iniciaram acompanhamento a pé, conseguindo alcançá-lo e realizar a abordagem.