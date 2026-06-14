14 de junho de 2026
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ELE FOI PRESO

Esposa denuncia o marido por agredir ela e ainda quebrar a TV

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Um homem foi preso por lesão corporal, vias de fato e dano no contexto de violência doméstica, supeito de agredir a esposa e quebrar a televisão da residência. Durante o registro da ocorrência, ele voltou a se exaltar na delegacia e precisou ser contido pelos policiais militares.

A PM foi acionada pela própria vítima. Quando a equipe chegou ao local, a mulher estava do lado de fora da residência e relatou estar com medo do marido, que permanecia no interior do imóvel.

Após ouvirem a versão da vítima, os policiais solicitaram que o homem saísse para conversar. Inicialmente, ele se recusou a atender às ordens, mas acabou se rendendo após a entrada dos agentes no quintal.

Mesmo apresentando sinais de embriaguez e comportamento alterado, ele aceitou acompanhar os policiais até o Plantão Policial.

Já na delegacia, durante o registro da ocorrência, o suspeito voltou a demonstrar nervosismo e levantou diversas vezes e tentou atrapalhar os trabalhos do escrivão responsável pelo atendimento.

Os policiais pediram que ele se acalmasse, mas as ordens não foram atendidas. Quando um dos agentes se aproximou para contê-lo, o homem resistiu, sendo necessário o uso de força física para imobilizá-lo. Durante a ação, ele sofreu uma lesão no cotovelo.

Após ser contido, o suspeito teve a prisão ratificada pela autoridade policial e foi encaminhado à cela, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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