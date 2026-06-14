Um homem foi preso por lesão corporal, vias de fato e dano no contexto de violência doméstica, supeito de agredir a esposa e quebrar a televisão da residência. Durante o registro da ocorrência, ele voltou a se exaltar na delegacia e precisou ser contido pelos policiais militares.
A PM foi acionada pela própria vítima. Quando a equipe chegou ao local, a mulher estava do lado de fora da residência e relatou estar com medo do marido, que permanecia no interior do imóvel.
Após ouvirem a versão da vítima, os policiais solicitaram que o homem saísse para conversar. Inicialmente, ele se recusou a atender às ordens, mas acabou se rendendo após a entrada dos agentes no quintal.
Mesmo apresentando sinais de embriaguez e comportamento alterado, ele aceitou acompanhar os policiais até o Plantão Policial.
Já na delegacia, durante o registro da ocorrência, o suspeito voltou a demonstrar nervosismo e levantou diversas vezes e tentou atrapalhar os trabalhos do escrivão responsável pelo atendimento.
Os policiais pediram que ele se acalmasse, mas as ordens não foram atendidas. Quando um dos agentes se aproximou para contê-lo, o homem resistiu, sendo necessário o uso de força física para imobilizá-lo. Durante a ação, ele sofreu uma lesão no cotovelo.
Após ser contido, o suspeito teve a prisão ratificada pela autoridade policial e foi encaminhado à cela, onde permaneceu à disposição da Justiça.