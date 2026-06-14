Um homem foi preso por lesão corporal, vias de fato e dano no contexto de violência doméstica, supeito de agredir a esposa e quebrar a televisão da residência. Durante o registro da ocorrência, ele voltou a se exaltar na delegacia e precisou ser contido pelos policiais militares.

A PM foi acionada pela própria vítima. Quando a equipe chegou ao local, a mulher estava do lado de fora da residência e relatou estar com medo do marido, que permanecia no interior do imóvel.

Após ouvirem a versão da vítima, os policiais solicitaram que o homem saísse para conversar. Inicialmente, ele se recusou a atender às ordens, mas acabou se rendendo após a entrada dos agentes no quintal.