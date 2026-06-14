O Jundiaí Matsuri 2026, um dos maiores festivais da cultura japonesa do Estado de São Paulo, encerra neste domingo (14), no Parque da Uva. O evento funciona das 10h às 20h e oferece uma verdadeira imersão cultural, gastronômica e recreativa do universal oriental.
Na programação de hoje, grandes destaques do meio artístico e cultural da comunidade nikkei do Brasil, com shows musicais, concurso de cosplay, grupos de Taiko, expositores, workshops e muito mais.
Confira a programação completa:
- 12h30 Kyokushin Nipo (karatê)
- 13h00 Ryuka Sousaku Eisa Taiko
- 13h30 Show musical - Arthur Terabe
- 14h30 Sato Company
- 15h - Cantores de Karaokê - Nipo Jundiaí
- 16h Mitsumi Kai
- 16h30 Ryuka Sousaku Eisa Taiko
- 17h Show musical - Sayuri Hirata
- 18h Desfile e concurso de cosplay
- 19h30 Houkou Taiko Jundiai e Bon Odori
Serviço:
14/06 (domingo) – das 10h às 20h
Local: Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva)
Endereço: Av. Jundiaí, s/n – Anhangabaú – Jundiaí/SP
Entrada Solidária: Gratuita mediante doação obrigatória de 1 kg de alimento não perecível.