14 de junho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
CULTURA JAPONESA

Hoje acontece o último dia do Jundiaí Matsuri

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Jundiaí Matsuri
Na programação de hoje, grandes destaques do meio artístico e cultural da comunidade nikkei do Brasil
Na programação de hoje, grandes destaques do meio artístico e cultural da comunidade nikkei do Brasil

O Jundiaí Matsuri 2026, um dos maiores festivais da cultura japonesa do Estado de São Paulo, encerra neste domingo (14), no Parque da Uva. O evento funciona das 10h às 20h e oferece uma verdadeira imersão cultural, gastronômica e recreativa do universal oriental.

Na programação de hoje, grandes destaques do meio artístico e cultural da comunidade nikkei do Brasil, com shows musicais, concurso de cosplay, grupos de Taiko, expositores, workshops e muito mais.

Confira a programação completa:

  • 12h30 Kyokushin Nipo (karatê)
  • 13h00 Ryuka Sousaku Eisa Taiko
  • 13h30 Show musical - Arthur Terabe
  • 14h30 Sato Company
  • 15h - Cantores de Karaokê - Nipo Jundiaí
  • 16h Mitsumi Kai
  • 16h30 Ryuka Sousaku Eisa Taiko
  • 17h Show musical - Sayuri Hirata
  • 18h Desfile e concurso de cosplay
  • 19h30 Houkou Taiko Jundiai e Bon Odori

Serviço:

14/06 (domingo) – das 10h às 20h

Local: Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva)

Endereço: Av. Jundiaí, s/n – Anhangabaú – Jundiaí/SP

Entrada Solidária: Gratuita mediante doação obrigatória de 1 kg de alimento não perecível.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários