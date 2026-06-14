Depois de 52 anos longe da principal competição do futebol mundial, o Haiti voltou a disputar uma Copa do Mundo. O retorno da seleção caribenha ao torneio tem mobilizado torcedores dentro e fora do país, incluindo a comunidade haitiana que vive em Jundiaí e região.

Para muitos haitianos, a classificação representa um momento histórico. A última participação do país em um Mundial havia acontecido em 1974, o que significa que boa parte da população jamais teve a oportunidade de acompanhar a seleção em uma Copa.

É o caso de Ernst Cadet, de 37 anos, que vive no Brasil há 14 anos. Casado e pai de dois filhos nascidos em território brasileiro, ele afirma que a presença do Haiti no torneio é motivo de orgulho para toda a comunidade.