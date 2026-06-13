A Universidade de São Paulo (USP) abrirá, em 20 de julho, as inscrições para o Programa de Residência em Área Profissional da Saúde nas modalidades uniprofissional e multiprofissional. O processo seletivo será conduzido pela Fuvest, e os interessados poderão se inscrever até as 12h de 4 de setembro. Os candidatos aprovados receberão bolsas mensais de R$ 4.106, financiadas pelo Ministério da Saúde.

Podem participar profissionais que tenham concluído ou venham a concluir, até 28 de fevereiro de 2027, cursos de graduação em áreas como Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Odontologia, Terapia Ocupacional, Educação Física, Biomedicina, entre outras previstas no edital. A taxa de inscrição é de R$ 330, com possibilidade de solicitação de redução para candidatos que se enquadrem nos critérios estabelecidos pela Lei Estadual nº 12.782/2007.

Os programas de residência são classificados como cursos de pós-graduação lato sensu e possuem carga horária de 60 horas semanais, incluindo plantões. A duração varia entre dois e três anos, conforme a modalidade escolhida. As atividades têm como objetivo a formação prática e especializada dos profissionais em serviços de saúde.