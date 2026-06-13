Um homem foi preso por guardas municipais de Apoio Tático na tarde desta sexta-feira (12), em Jundiaí, suspeito de participação em uma tentativa de assalto a um imóvel utilizado como comércio e residência no bairro Vianelo.
Segundo informações apuradas, criminosos ocupando um Chevrolet Spin preto tentaram invadir o local. A vítima reagiu, gritou por socorro e conseguiu afugentar os bandidos antes que a ação fosse consumada.
Uma testemunha anotou a placa do veículo utilizado pelos criminosos, acompanhou o carro por um curto trajeto e acionou a Polícia Militar. As informações foram compartilhadas com a Guarda Municipal, que se uniu na realização de um cerco para localizar os assaltantes.
Com as características do veículo e a placa em mãos, equipes da corporação realizaram patrulhamento e localizaram o Chevrolet Spin nas proximidades das avenidas Osvaldo Cruz e Ozanan, além da rua Doutor Eloy Chaves, no bairro Ponte São João.
A abordagem foi realizada pelos guardas municipais Zarantonello, Fialho e Deiviti, com supervisão do inspetor Carobelli. No interior do veículo estava apenas o motorista, que apresentou versões contraditórias sobre sua presença na região. Entre as justificativas, afirmou trabalhar como motorista de aplicativo e negou participação na tentativa de roubo. Conforme apurado, ele possui antecedentes criminais por roubo e homicídio.
Durante as diligências, um simulacro de arma de fogo utilizado na ação também foi localizado e apreendido.
A vítima reconheceu a dinâmica da tentativa de roubo, inclusive por meio de imagens registradas, enquanto testemunhas confirmaram os fatos. Imagens de câmeras de segurança e registros de radares também auxiliaram na identificação do veículo.
Diante das evidências, o suspeito foi preso em flagrante por tentativa de roubo e encaminhado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.
APOIO
No apoio estiveram as equipes: GMs Molero, Aparecido e Nabor; inspetor Carobelli e GMs Honorio e Abreu; GMs Pierre e Pereira; e GMs Felipe Daniel e Galvão.