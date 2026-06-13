Um homem foi preso por guardas municipais de Apoio Tático na tarde desta sexta-feira (12), em Jundiaí, suspeito de participação em uma tentativa de assalto a um imóvel utilizado como comércio e residência no bairro Vianelo.

Segundo informações apuradas, criminosos ocupando um Chevrolet Spin preto tentaram invadir o local. A vítima reagiu, gritou por socorro e conseguiu afugentar os bandidos antes que a ação fosse consumada.

Uma testemunha anotou a placa do veículo utilizado pelos criminosos, acompanhou o carro por um curto trajeto e acionou a Polícia Militar. As informações foram compartilhadas com a Guarda Municipal, que se uniu na realização de um cerco para localizar os assaltantes.