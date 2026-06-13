O motorista de caminhão Rodrigo de Sá Lima, de 38 anos, está desaparecido desde a tarde da última quinta-feira (11), após sair de casa, no bairro Tijuco Preto, em Jundiaí, informando à esposa que faria um exame toxicológico solicitado pela empresa pra a qual presta serviço.

O desaparecimento foi registrado pela esposa Michelle de Lima Sá no início da noite desta sexta-feira (12), por meio de um Boletim de Ocorrência. Segundo ela, antes de procurar a polícia, entrou em contato com a empresa e recebeu a informação de que ele já havia realizado o exame toxicológico e que não comparecia ao trabalho havia dois dias.

De acordo com familiares, a ausência sem qualquer contato é considerada incomum, especialmente em razão do comprometimento de Rodrigo com suas atividades profissionais.