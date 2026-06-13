O influenciador conhecido como "Vovô Anésio" morreu na manhã deste sábado, aos 88 anos. Segundo publicação nas redes sociais, o idoso sofreu uma parada cardiorrespiratória na sexta-feira (12) e não resistiu.

"Hoje eu me despeço do meu Vovô Anésio com o coração partido, mas também com a alma em paz", escreveu o neto do homem, Caio Fiori, na página que os dois compartilhavam juntos no Instagram.

"Ele não foi embora vazio. Ele foi depois de viver uma linda transformação. Saiu da tristeza, reencontrou o sorriso, voltou a cantar, voltou a brincar, voltou a receber amor e, principalmente, se reconciliou com a Vovó Elza. O Vovô cumpriu a missão dele. Tocou milhares de corações, ensinou sobre perdão, família, cuidado, recomeço e fé", complementou.