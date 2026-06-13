13 de junho de 2026
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FOI PARA A CADEIA

Criminoso com dois mandados de prisão é preso por GMs

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os guardas constataram que havia dois mandados de prisão
Os guardas constataram que havia dois mandados de prisão

Um homem com dois mandados de prisão em aberto foi capturado por guardas municipais na tarde desta sexta-feira (12), no bairro Brotas, em Itatiba.

Os GMs Rilson e Ferreira faziam patrulhamento pela avenida Vicente Catalani quando avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir correndo em direção a uma residência, mas foi alcançado e abordado pelos agentes.

Durante a consulta, os guardas constataram que havia dois mandados de prisão em aberto contra ele, sendo um pelo crime de furto e outro por receptação.

Diante da confirmação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde os mandados judiciais foram formalmente cumpridos e ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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