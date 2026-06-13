Um homem com dois mandados de prisão em aberto foi capturado por guardas municipais na tarde desta sexta-feira (12), no bairro Brotas, em Itatiba.

Os GMs Rilson e Ferreira faziam patrulhamento pela avenida Vicente Catalani quando avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir correndo em direção a uma residência, mas foi alcançado e abordado pelos agentes.

Durante a consulta, os guardas constataram que havia dois mandados de prisão em aberto contra ele, sendo um pelo crime de furto e outro por receptação.