Um homem com dois mandados de prisão em aberto foi capturado por guardas municipais na tarde desta sexta-feira (12), no bairro Brotas, em Itatiba.
Os GMs Rilson e Ferreira faziam patrulhamento pela avenida Vicente Catalani quando avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir correndo em direção a uma residência, mas foi alcançado e abordado pelos agentes.
Durante a consulta, os guardas constataram que havia dois mandados de prisão em aberto contra ele, sendo um pelo crime de furto e outro por receptação.
Diante da confirmação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde os mandados judiciais foram formalmente cumpridos e ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.