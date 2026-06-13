Um homem será investigado pela Polícia Civil de Itatiba após fugir de uma tentativa de abordagem da Guarda Municipal na tarde desta sexta-feira (12), no bairro San Francisco. Ele conseguiu fugir com ajuda de arruaceiros em formavam uma muvuca. Apesar da fuga, os agentes conseguiram apreender a motocicleta utilizada pelo bandido, que apresentava diversos sinais grotescos de adulteração.

Os guardas Rilson e Ferreira tentaram abordar o motociclista, que desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga pelas ruas do bairro. Após intensa perseguição, o ele abandonou a motocicleta em meio a uma aglomeração de pessoas e correu a pé. Os guardas ainda tentaram alcançá-lo, mas a ação foi dificultada pelos arruaceiros, permitindo que ele escapasse.

Durante a vistoria no veículo, os agentes constataram diversas irregularidades; a motocicleta apresentava pintura alterada de forma grosseira para ocultar a cor original, além de funcionar por meio de ligação direta, método frequentemente utilizado em veículos furtados.