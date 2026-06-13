13 de junho de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Muvuca dificulta ação de GMs, mas moto de criminoso é apreendida

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Foram identificados sinais de adulteração na moto
Foram identificados sinais de adulteração na moto

Um homem será investigado pela Polícia Civil de Itatiba após fugir de uma tentativa de abordagem da Guarda Municipal na tarde desta sexta-feira (12), no bairro San Francisco. Ele conseguiu fugir com ajuda de arruaceiros em formavam uma muvuca. Apesar da fuga, os agentes conseguiram apreender a motocicleta utilizada pelo bandido, que apresentava diversos sinais grotescos de adulteração.

Os guardas Rilson e Ferreira tentaram abordar o motociclista, que desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga pelas ruas do bairro. Após intensa perseguição, o ele abandonou a motocicleta em meio a uma aglomeração de pessoas e correu a pé. Os guardas ainda tentaram alcançá-lo, mas a ação foi dificultada pelos arruaceiros, permitindo que ele escapasse.

Durante a vistoria no veículo, os agentes constataram diversas irregularidades; a motocicleta apresentava pintura alterada de forma grosseira para ocultar a cor original, além de funcionar por meio de ligação direta, método frequentemente utilizado em veículos furtados.

Também foram identificados sinais de adulteração, incluindo a supressão da numeração do chassi e a ausência da tampa do tanque de combustível.

O veículo foi apreendido e será submetido à perícia técnica.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Itatiba, para identificar e prender o condutor.

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