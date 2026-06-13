Um funcionário de uma empresa de infraestrutura urbana, no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí, foi preso nesta sexta-feira (12), após se envolver em uma briga com um colega de trabalho. A prisão foi feita por policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão.

A ocorrência teve início quando PMs foram acionadas para atender uma desavença entre funcionários da empresa. No local, os policiais apuraram que a discussão havia ocorrido por questões relacionadas ao trabalho e envolvia um encarregado e dois subordinados.

Durante a qualificação dos envolvidos e consulta aos sistemas policiais, os militares descobriram que um dos funcionários possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de violência doméstica.