Um funcionário de uma empresa de infraestrutura urbana, no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí, foi preso nesta sexta-feira (12), após se envolver em uma briga com um colega de trabalho. A prisão foi feita por policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão.
A ocorrência teve início quando PMs foram acionadas para atender uma desavença entre funcionários da empresa. No local, os policiais apuraram que a discussão havia ocorrido por questões relacionadas ao trabalho e envolvia um encarregado e dois subordinados.
Durante a qualificação dos envolvidos e consulta aos sistemas policiais, os militares descobriram que um dos funcionários possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de violência doméstica.
Diante da constatação, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes de Jundiaí, onde a ordem judicial foi formalmente cumprida, permanecendo ele preso.