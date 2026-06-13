13 de junho de 2026
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COPA DO MUNDO

Brasil estreia diante do Marrocos

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Rafael Ribeiro/CBF
O Brasil faz neste sábado (13) sua estreia na Copa do Mundo de 2026
O Brasil faz neste sábado (13) sua estreia na Copa do Mundo de 2026

O Brasil faz neste sábado (13) sua estreia na Copa do Mundo de 2026 contra o Marrocos, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, às 19h. A partida marca o primeiro compromisso da Seleção Brasileira no Grupo G e abre oficialmente a busca pelo sexto título mundial.

Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil chega ao torneio cercado por expectativa após um ciclo de renovação e ajustes na equipe. A comissão técnica aproveitou os últimos dias de preparação para definir a formação titular e corrigir detalhes observados nos amistosos preparatórios.

O adversário é um velho conhecido do futebol mundial. Marrocos ganhou projeção ao alcançar as semifinais da Copa de 2022 e chega novamente credenciado como uma das principais forças do continente africano. Apesar disso, os marroquinos terão desfalques importantes por lesão para a estreia.

A partida é considerada fundamental para as pretensões das duas seleções na fase de grupos. Um resultado positivo pode dar tranquilidade para a sequência da competição e representar vantagem na corrida por uma vaga nas oitavas de final.

Além de Brasil e Marrocos, o Grupo G conta com outras seleções que também brigam pela classificação. A estreia é vista como um teste importante para medir o nível da equipe brasileira diante de um adversário que promete impor dificuldades desde o primeiro minuto.

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