O Brasil faz neste sábado (13) sua estreia na Copa do Mundo de 2026 contra o Marrocos, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, às 19h. A partida marca o primeiro compromisso da Seleção Brasileira no Grupo G e abre oficialmente a busca pelo sexto título mundial.

Sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil chega ao torneio cercado por expectativa após um ciclo de renovação e ajustes na equipe. A comissão técnica aproveitou os últimos dias de preparação para definir a formação titular e corrigir detalhes observados nos amistosos preparatórios.

O adversário é um velho conhecido do futebol mundial. Marrocos ganhou projeção ao alcançar as semifinais da Copa de 2022 e chega novamente credenciado como uma das principais forças do continente africano. Apesar disso, os marroquinos terão desfalques importantes por lesão para a estreia.