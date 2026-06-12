Moradores de Jundiaí e região devem ficar atentos neste domingo (14). A operação dos trens terá alterações na programação operacional para intervenções no sistema de sinalização entre as estações Peru e Caieiras. A ação ocorrerá durante toda a operação comercial, das 4h à 0h.

Os trens vão circular em via única nas estações Perus e Caieiras, com embarque e desembarque realizados pela mesma plataforma em ambos os sentidos. Os intervalos médios entre os trens serão de 20 minutos em toda a extensão da linha, entre Palmeiras-Barra Funda e Jundiaí.

As orientações aos passageiros serão realizadas por meio de cartazes informativos e avisos sonoros nos trens e nas estações, assim como por agentes de atendimento e segurança.