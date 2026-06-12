Acontece neste domingo (14) a primeira eleição do Conselho Municipal de Política Cultural de Itatiba. O novo conselho será o mediador entre o poder público e a sociedade civil, por meio de diversos segmentos, modalidades e manifestações de cultura, com os representantes eleitos contribuindo diretamente na construção de políticas públicas voltadas à cultura.

São 36 candidatos aptos ao processo eleitoral, conforme listagem publicada na Imprensa Oficial do Município no último da 4 de junho e atualizada nessa quinta-feira (11) - confira abaixo a categoria e os candidatos de cada uma.

Os dois representantes mais votados de cada categoria passarão a integrar a primeira composição do Conselho, sendo aquele com maior número de votos o membro titular e o segundo ocupando o cargo de suplente. Os eleitos irão compor a gestão 2026-2028.

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