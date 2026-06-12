Acontece neste domingo (14) a primeira eleição do Conselho Municipal de Política Cultural de Itatiba. O novo conselho será o mediador entre o poder público e a sociedade civil, por meio de diversos segmentos, modalidades e manifestações de cultura, com os representantes eleitos contribuindo diretamente na construção de políticas públicas voltadas à cultura.
São 36 candidatos aptos ao processo eleitoral, conforme listagem publicada na Imprensa Oficial do Município no último da 4 de junho e atualizada nessa quinta-feira (11) - confira abaixo a categoria e os candidatos de cada uma.
Os dois representantes mais votados de cada categoria passarão a integrar a primeira composição do Conselho, sendo aquele com maior número de votos o membro titular e o segundo ocupando o cargo de suplente. Os eleitos irão compor a gestão 2026-2028.
Para votar
A votação será das 9h às 17h na Biblioteca Chico Leme, localizada na rua Campos Salles, 380, no Centro. Qualquer cidadão, a partir dos 16 anos, poderá votar, desde que esteja com a situação eleitoral em dia.
Para ter direito ao voto é necessário apresentar documento de identidade com foto e comprovante de residência. “As candidaturas são individuais. Estará lá a relação com todas as fotos, os nomes e os segmentos que cada um representa para que a pessoa possa escolher seus candidatos”, ressalta Ana Lúcia Polessi, da equipe da Secretaria de Cultura e Turismo e membro da Comissão Eleitoral ao lado de Caroline Bicarelli, Cleverton Gomes, Eloísa Diniz e Francisco Bessa.
Confira a relação de candidatos que disputarão a eleição:
Artes Cênicas e Dança — 7 candidatos
Carlos André Bianchini
Elaine Aparecida Munhoz
Joselina Mendoza Rodrigues
Kátia Virgínia Pimenta
Lívia Pimenta Salazar
Marina Auxiliadora de Lima Bottura
Sandro Rogério Zambonini
Artes Visuais — 6 candidatos
Diego Pereira Menezes
Emerson Ferreira da Silva
Pamella Vidal Serrano
Pedro Gava
Rafael Fernandes de Carvalho Filho
Valdemir Ramos
Artesanato — 3 candidatos
Genoveva Rosa Maria Francisca Martell Sempere
Keytiane do Prado Tobias
Sergio Roberto Stocco Bueno
Audiovisual — 4 candidatos
Antonio Carlos Brunhara
Carlos Alberto da Veiga Sporkens
Fabiano Macedo Matos da Silva
Ricardo Fadel Rihan
Cultura Popular e Cultura Afro-brasileira — 4 candidatos
Cintia Vaz de Lima Alegre
Everton Lourenço
Jamerson Vieira de Oliveira
Rafael Gava de Oliveira
Instituições Culturais Não Governamentais e Pontos de Cultura — 2 candidatos
Sociedade Itatibense para o Bem Estar Social (Sibes)
Associação Criatiba
Literatura — 6 candidatos
Chrystiane Favaro Teixeira
Daniela Moretto Costa
Fabiano Rodrigues Soares
Gisele Souza Moreira
Ivone Damaris Antunes
Pedro Plínio Marciano Junior
Música — 4 candidatos
Guilherme Junji Sakai Uyhara de Souza
Henrique de Souza Silva
Isabella Bueno Vieira da Rocha
Ismar Conrado Filho
A relação dos 36 candidatos a membros do Conselho de Política Cultural também estará disponível aos eleitores no domingo (14), no espaço da Biblioteca Municipal onde será realizada a eleição.