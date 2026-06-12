Como parte da programação do Mês do Meio Ambiente 2026 – Caminhos das Águas, a Prefeitura de Jundiaí promove neste sábado (13) uma atividade que une história, patrimônio cultural e conscientização ambiental. A vivência ‘Exposição Jundiahy Colonial e Imperial – um olhar para os recursos hídricos da cidade’ será realizada no Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão e convida os participantes a refletirem sobre a importância da água na formação e no desenvolvimento do município.

Promovida pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, a atividade consiste em visitas guiadas pela exposição permanente do museu, estabelecendo conexões entre a trajetória histórica de Jundiaí e a relação da população com os recursos hídricos ao longo dos séculos.

As visitas serão realizadas em grupos nos horários das 10h, 11h, 13h, 14h e 15h. A participação é gratuita, com classificação livre e 20 vagas disponíveis por horário. As inscrições devem ser feitas previamente por meio do formulário online (CLICA AQUI).