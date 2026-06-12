12 de junho de 2026
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JARDIM FEPASA

Ladrão procurado pela Justiça é preso pelo Apoio Tático

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
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O criminoso foi capturado pelos GMs do Tático
O criminoso foi capturado pelos GMs do Tático

Um homem procurado pela Justiça por furto foi capturado por guardas municipais de Apoio Tático, na manhã desta sexta-feira (12), no Jardim Fepasa, em Jundiaí.

Os GMs Zarantonello, Fialho e Deiviti faziam patrulhamento, quando um homem, ao perceber a presença da viatura, cobriu o rosto com o capuz da blusa e se escondeu atrás de um carro.

Os agentes o abordaram e, em consulta aos seus dados pessoais, descobriram um mandado de prisão em aberto.

Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi dado cumprimento à ordem da Justiça para prendê-lo.

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