Um homem procurado pela Justiça por furto foi capturado por guardas municipais de Apoio Tático, na manhã desta sexta-feira (12), no Jardim Fepasa, em Jundiaí.

Os GMs Zarantonello, Fialho e Deiviti faziam patrulhamento, quando um homem, ao perceber a presença da viatura, cobriu o rosto com o capuz da blusa e se escondeu atrás de um carro.

Os agentes o abordaram e, em consulta aos seus dados pessoais, descobriram um mandado de prisão em aberto.