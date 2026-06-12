Na manhã desta sexta-feira (12), uma residência pegou fogo no bairro Santa Gertrudes, em Jundiaí. Graças ao pronto atendimento da Guarda Municipal de Jundiaí, a família foi salva do incêndio.

O sobrado pegou fogo e moradores alertaram sobre a fumaça aos guardas. A equipe agiu imediatamente, retirando duas pessoas adultas e duas crianças do andar de baixo, além de um adulto que dormia no andar superior. Ninguém se feriu.

A princípio, as chamas foram iniciadas por uma criança, que brincava com fósforos e ateou fogo em um tecido.