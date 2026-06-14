Atualmente, tudo acontece muito rápido. As informações são transmitidas para o mundo todo em segundos, as transformações ocorrem de maneira acelerada e, assim, muitas pessoas esperam que os problemas se resolvam de maneira instantânea. Diante disso, muitos têm falta de paciência, e essa dificuldade em lidar com a frustração do tempo gera sofrimento. Esse desgaste emocional estende-se ao convívio social, interferindo negativamente na sua vida e na de todos ao seu redor.

A paciência, muitas vezes, é confundida com passividade, mas, na verdade, é uma virtude de espera ativa, uma calma diante das pressões presentes nas adversidades da vida. Ela nos permite manter o equilíbrio diante dos obstáculos e das situações que demandam tempo para serem resolvidas. É uma aliada constante em nossas vidas, ensinando-nos a reagir com calma e sabedoria, e isso pode evitar que tomemos atitudes das quais podemos nos arrepender depois. Assim, exercer a paciência em nosso dia a dia envolve atitudes concretas, que podem transformar a nossa vida. Segundo Emmanuel, mentor de Chico Xavier: “Aquele que conquistou a paciência, conquistou a si mesmo”.

A Doutrina Espírita nos ensina que a paciência também é uma maneira de praticar a caridade. Não a caridade material, muitas vezes em forma de esmola, que é a mais fácil de todas, mas sim a caridade moral. Saber suportar as imperfeições e as provocações alheias é uma das formas mais difíceis, porém mais meritórias, de praticar a caridade. Essa virtude vai muito além de simplesmente "saber esperar", trata-se de manter a serenidade, o equilíbrio e o controle emocional em situações de conflito, dor ou atraso, entendendo que cada pessoa está em um grau de evolução diferente e que isso deve ser respeitado. A paciência é sempre uma ação do indivíduo que, já tendo trabalhado muito o amor em si mesmo, consegue dá-lo a outrem, através do exemplo.

Devemos considerar que as situações que muitas vezes nos irritam são oportunidades de exercitarmos a paciência e que elas são necessárias para o nosso aprendizado em nossa jornada evolutiva. É importante entendermos que ninguém é vítima de coisa alguma e que tudo o que nos ocorre tem uma necessidade e um tempo de duração. Ser paciente é desenvolver a capacidade de saber esperar, confiando nos desígnios divinos e compreendendo que nada acontece fora do tempo de Deus, que muitas vezes difere do nosso. Chico Xavier, em sua imensa sabedoria, nos fala que: “Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. A paciência desarticula os mecanismos do mal”.

Eduardo Battel é médico urologista, expositor Espírita, Presidente do Centro Espírita Nova Luz e Secretário da União das Sociedades Espíritas (USE) Intermunicipal Jundiaí