A Prefeitura de Jundiaí promoverá neste sábado (13) duas edições do Festival Time Jundiaí (Festijun) a partir das 8h30, com entrada gratuita ao público. Um dos eventos é de ginástica rítmica e ocorrerá no CECE Romão de Souza, na Colônia, e o outro, de futsal, terá como palco o CECE Francisco Dal Santo, na Vila Rami.

A expectativa é que 240 alunos de 6 a 17 anos do programa Escola de Esporte, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), participem das apresentações do Festijun de ginástica rítmica, um evento que promete encanto, emoção, alegria e paixão pela modalidade, numa grande celebração do esporte.