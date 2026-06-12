12 de junho de 2026
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TIME JUNDIAÍ

Sábado tem Festijun de ginástica rítmica e de futsal

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Quem gosta de ginástica rítmica pode prestigiar neste sábado o Festijun no CECE Romão de Souza, na Colônia
Quem gosta de ginástica rítmica pode prestigiar neste sábado o Festijun no CECE Romão de Souza, na Colônia

A Prefeitura de Jundiaí promoverá neste sábado (13) duas edições do Festival Time Jundiaí (Festijun) a partir das 8h30, com entrada gratuita ao público. Um dos eventos é de ginástica rítmica e ocorrerá no CECE Romão de Souza, na Colônia, e o outro, de futsal, terá como palco o CECE Francisco Dal Santo, na Vila Rami.

A expectativa é que 240 alunos de 6 a 17 anos do programa Escola de Esporte, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), participem das apresentações do Festijun de ginástica rítmica, um evento que promete encanto, emoção, alegria e paixão pela modalidade, numa grande celebração do esporte.

Já no Festijun de futsal, a previsão é que 120 meninos e meninas, de 6 a 8 anos, mostrem sua garra e habilidade com a bola nos pés. Eles também são alunos do programa Escola de Esporte, voltado a crianças e adolescentes em fase de iniciação esportiva.

Os endereços dos dois centros esportivos são:

  • Complexo Educacional, Cultural e Esportivo Dr. Romão de Souza – rua Luís Benachio, s/nº – Colônia
  • Complexo Educacional, Cultural e Esportivo Francisco Dal Santo – rua Cica, 1.345 – Vila Rami

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