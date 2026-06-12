A DAE Jundiaí segue avançando com a obra da Adutora do Castanho, projeto que vai reforçar o abastecimento de água na região entre o Jardim do Lago e o Santa Gertrudes. Com investimento de R$ 18,2 milhões e 6,9 quilômetros de extensão, a estrutura beneficiará cerca de 6,5 mil famílias e tem conclusão prevista para fevereiro de 2027.
A intervenção contempla a implantação de uma nova adutora em ferro fundido e Pead (Polietileno de Alta Densidade, um plástico de alta resistência), com trechos de 500 e 300 milímetros de diâmetro. A obra foi projetada para garantir maior eficiência operacional, ampliar a segurança hídrica da região e fortalecer o sistema de distribuição de água, acompanhando o crescimento urbano e reduzindo riscos de instabilidade no fornecimento.
“Estamos executando uma obra estruturante, que amplia a capacidade do sistema e aumenta a segurança operacional do abastecimento. É um investimento planejado para atender às demandas atuais e preparar a cidade para o futuro”, afirmou o diretor-presidente da DAE, Daniel Bocalão.
Em vistoria técnica recente, acompanhado pelo diretor-presidente, e por equipes técnicas, o prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância do investimento. “Estamos realizando obras que garantem qualidade de vida para a população e acompanham o desenvolvimento da cidade. Investir em saneamento é investir no futuro de Jundiaí”, afirmou.
Paralelamente, a DAE também executa outras importantes intervenções no município. Novas redes estão sendo implantadas nas regiões do Loteamento Fumachi, Roseira e Caxambu, além de obras de extensão e remanejamento de redes de esgoto nos bairros Traviú, Roseira e Medeiros.
As obras integram o plano de investimentos da DAE para ampliar a infraestrutura de saneamento, fortalecer a segurança hídrica e garantir a universalização dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto em Jundiaí.