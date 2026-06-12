A DAE Jundiaí segue avançando com a obra da Adutora do Castanho, projeto que vai reforçar o abastecimento de água na região entre o Jardim do Lago e o Santa Gertrudes. Com investimento de R$ 18,2 milhões e 6,9 quilômetros de extensão, a estrutura beneficiará cerca de 6,5 mil famílias e tem conclusão prevista para fevereiro de 2027.

A intervenção contempla a implantação de uma nova adutora em ferro fundido e Pead (Polietileno de Alta Densidade, um plástico de alta resistência), com trechos de 500 e 300 milímetros de diâmetro. A obra foi projetada para garantir maior eficiência operacional, ampliar a segurança hídrica da região e fortalecer o sistema de distribuição de água, acompanhando o crescimento urbano e reduzindo riscos de instabilidade no fornecimento.