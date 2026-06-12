A Câmara de Itatiba aprovou em primeiro turno o Projeto de Lei nº 26/2026, que cria a Política Municipal de Fiscalização, Prevenção e Combate ao Furto e Roubo de Veículos. De autoria do vereador Washington Bortolossi (PP), a proposta prevê regras para empresas de desmanche e comércio de peças automotivas, proibindo a aquisição, armazenamento e comercialização de itens sem comprovação de procedência legal. O projeto também estabelece penalidades para infratores, como multas e suspensão do alvará de funcionamento. A medida recebeu apoio unânime dos vereadores presentes e ainda precisa passar por segunda votação antes de seguir para sanção do Executivo.

Despedida

O ex-prefeito de Jundiaí e pré-candidato a deputado federal Luiz Fernando Machado esteve presente no Velório Municipal Adamastor Fernandes, no Centro, para prestar as últimas homenagens ao empresário Luiz Antonio Latorre. Filho do ex-prefeito Luiz Latorre, ele era reconhecido pela atuação.



Responsabilização das Redes

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quinta-feira (11) para conceder prazo de 60 dias para que plataformas digitais implementem as medidas definidas pela Corte sobre a responsabilização das redes sociais. Entre as exigências estão a remoção de conteúdos relacionados à exploração sexual infantil, violência física e riscos a crianças e adolescentes, além da manutenção de representante legal no Brasil. As regras ampliam a responsabilidade das plataformas sobre conteúdos ilegais publicados por usuários. O julgamento continua com a análise dos demais ministros.



Pré-campanha aciona STF