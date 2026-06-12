Até o momento, pelo menos seis vereadores de Jundiaí já tiveram seus nomes colocados como pré-candidatos às eleições de 2026, sendo quatro para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e dois para a Câmara dos Deputados. São pré-candidatos a deputado estadual Dika Xique-Xique (Podemos), Edicarlos Vieira (União Brasil), Faouaz Taha (PSD) e Leandro Basson (Podemos). Já na disputa para deputado federal, são pré-candidatos os vereadores Cristiano Lopes (PP) e Romildo Antonio (PDT).

A movimentação ocorre em meio à tentativa de recuperar a representatividade política da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) que não elege deputados estaduais ou federais com base regional desde 2014. O cenário abre uma nova disputa pelo eleitorado da região e reacende o debate sobre a necessidade de representantes locais na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.

Entre os nomes já colocados entre os parlamentares, Cristiano Lopes (PSD), foi o último vereador a anunciar a pré-candidatura. Lopes afirma que pretende levar para Brasília pautas voltadas ao empreendedorismo, à geração de empregos e à desburocratização. Segundo Cristiano, a experiência acumulada pode contribuir para a formulação de políticas públicas voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios e da economia regional. “Precisamos criar oportunidades para quem quer trabalhar, empreender e gerar empregos. O pequeno empresário precisa ser valorizado e apoiado, porque é ele quem movimenta a economia das cidades”, afirmou o pré-candidato.