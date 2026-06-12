Um final de semana pra lá de especial está chegando. Afinal, tem jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026. Mas você não gosta de futebol? Calma, as opções da agenda para curtir entre amigos e família tem jogo e muito mais. Confira a programação porque tem atrações gratuitas e pagas disponíveis nos espaços culturais públicos e também do Sesc Jundiaí:
Sexta-feira – 12/6
Exposição ‘Jundiahy Colonial e Imperial’
Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação disponível até dia 29 de outubro
Exposição ‘Canção para lagartas e borboletas’, Juliana Sabio
Local: Jardins do Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação disponível até dia 22 de julho
Ensaio aberto 4° Concerto da Orquestra Municipal de Jundiaí – Temporada 2026
Local: Teatro Polytheama – Rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 14h
Evento gratuito – não é necessária a retirada de ingressos
Sexta no Centro
Local: Praça Governador Pedro de Toledo – Praça da Matriz – Rua Barão de Jundiaí, 762 - Centro
Horário: 18h
Evento gratuito!
Simples, porque a vida é assim, Baillare Estúdio de Dança
Local: Sala Glória - Centro da Artes – Rua Barão de Jundiaí, 1093 - Centro
Horário: 20h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes e Teatro Polytheama ou na plataforma Sympla
Show – Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo, ‘Música do Esquecimento’
Local: Teatro do Sesc Jundiaí
Horário: 20h
Evento pago - ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc
Sábado – 13/6
Oficina de Xadrez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Complexo Argos
Horário: 10h
Evento gratuito!
Lançamento de livro - Na alma do vento, a voz do meu avô, Thais Marques
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Complexo Argos
Horário: 10h
Evento gratuito!
A bola, o goleiro e a imaginação, Cia. Sueli Patelli – contação de histórias
Local: Fábrica das Infâncias Japi – Rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Meu grande livro de histórias para dormir, Coletivo o Barroco do Baco – contação de histórias
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Complexo Argos
Horário: 11h
Evento gratuito!
Copa no Centro – telão com transmissão do jogo do Brasil
Local: Praça Governador Pedro de Toledo – Praça da Matriz – Rua Barão de Jundiaí, 762 – Centro
Horário: 19h
Evento gratuito!
4° Concerto da Orquestra Municipal de Jundiaí – Temporada 2026
Local: Teatro Polytheama – Rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 11h
Evento gratuito – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes e na plataforma Sympla a partir das 10h30 de sexta-feira (12) e no Teatro Polytheama a partir das 14h
Domingo – 14/6
Oficina de Xadrez
Local: Fábrica das Infâncias Japy
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Folia dos Bichos – Cia. Jovem de Dança de Jundiaí
Local: Fábrica das Infâncias Japy – Rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Brincando com Bento e Totó, R2 Group
Local: Teatro Polytheama – Rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 14h30
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes e do Teatro Polytheama
6° Festival de Curtas-Metragens de Jundiaí (de 14 a 18 de junho)
Local: Espaço Expressa – Saça de Cinema São Paulo-Minas
Horário: 1ª sessão às 16h e 2ª sessão às 19h
Entrada gratuita!
O futuro da humanidade, Apllaus Arte Y Alma
Local: Teatro Polytheama – Rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 19h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes e do Teatro Polytheama
Momentos – Revelação Gala 2026, Studio Lilian Ferret
Local: Teatro Polytheama – Rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 19h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes e do Teatro Polytheama