Um final de semana pra lá de especial está chegando. Afinal, tem jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026. Mas você não gosta de futebol? Calma, as opções da agenda para curtir entre amigos e família tem jogo e muito mais. Confira a programação porque tem atrações gratuitas e pagas disponíveis nos espaços culturais públicos e também do Sesc Jundiaí:

Sexta-feira – 12/6

Exposição ‘Jundiahy Colonial e Imperial’

Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão

Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h

Evento gratuito!

Obs.: Visitação disponível até dia 29 de outubro