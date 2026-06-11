A Cia. Canto Vivo, tradicional coral de Jundiaí, promove nos dias 20 e 21 de junho uma edição especial da série de concertos ‘Coral ao Quadrado’. Neste ano, o evento tem dois motivos a serem comemorados: a promoção do tradicional intercâmbio entre grupos vocais da região e a celebração dos 40 anos de história da Cia. Canto Vivo.
Os dois concertos são acessíveis em libras e serão realizados na Sala Glória Rocha, no Centro das Artes, em Jundiaí, às 19hs. Os ingressos já estão disponíveis pela plataforma Sympla.
Programação
A programação será dividida em duas apresentações distintas:
Sábado (20/6) - Cia. Canto Vivo: Sob a direção artística e regência de Cláudia de Queiroz, preparação vocal de Carla Castro e monitoria de Gil Meleiro, o coral anfitrião apresenta um repertório diversificado. O público poderá conferir obras nacionais e estrangeiras, além de músicas populares e eruditas, compostas originalmente ou arranjadas para o canto coral.
Ingressos disponíveis pela Sympla (CLICA AQUI).
Domingo (21/06) - Coral Unifesp, São Paulo: O grupo paulistano traz a Jundiaí o aclamado espetáculo ‘Cinco Olhares Sobre Lenine’. Sob a direção musical de Eduardo Fernandes, o concerto reúne 15 canções do compositor pernambucano Lenine. O diferencial fica por conta da direção cênica. O concerto é dividido em cinco partes e cada bloco recebe a assinatura e o olhar de um diretor cênico diferente - Luiz Ferron, Maria Silvia do Nascimento, Marcelo Lazzaratto, Reynaldo Puebla & Ana Abe, e Rodrigo Spina. O resultado é um espetáculo coral-cênico dinâmico, rico em linguagens corporais e coreográficas.
Ingressos disponíveis pela Sympla (CLICA AQUI).
Parcerias
A realização da série ‘Coral ao Quadrado’ conta com o importante apoio de empresas da cidade e da região por meio do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo (PROAC). Patrocinam esta edição o Grupo Sanches, Dux Grupo, Ecofabril e McDonald's. O projeto também tem o apoio cultural da Leal-Seg, Prelúdio Fretamento, Rosana Joias, Grani Amici, Relicário Cultural - Estúdio de Criação e R. Brother Eventos.