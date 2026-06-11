A Cia. Canto Vivo, tradicional coral de Jundiaí, promove nos dias 20 e 21 de junho uma edição especial da série de concertos ‘Coral ao Quadrado’. Neste ano, o evento tem dois motivos a serem comemorados: a promoção do tradicional intercâmbio entre grupos vocais da região e a celebração dos 40 anos de história da Cia. Canto Vivo.

Os dois concertos são acessíveis em libras e serão realizados na Sala Glória Rocha, no Centro das Artes, em Jundiaí, às 19hs. Os ingressos já estão disponíveis pela plataforma Sympla.

Programação

A programação será dividida em duas apresentações distintas: