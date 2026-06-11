A manhã deste domingo (14) será de encantamento, música e movimento na Fábrica das Infâncias Japy. A partir das 10h30, o espaço recebe gratuitamente o espetáculo “Folia dos Bichos”, da Companhia Jovem de Dança, que convida crianças e famílias para uma divertida viagem pelo universo animal, repleta de imaginação, cores e descobertas.
Com coreografia de Alex Soares e classificação livre, a montagem é inspirada na obra do compositor francês Camille Saint-Saëns e apresenta diferentes animais por meio da dança. Em cada ato, o público é conduzido por um cenário lúdico que estimula a criatividade e desperta reflexões sobre diversidade, convivência e respeito às diferenças.
Ao estabelecer paralelos entre as características dos animais e as experiências vividas pelas crianças, o espetáculo aborda temas como amizade, aceitação e valorização das individualidades. A proposta transforma a apresentação em uma celebração das múltiplas formas de ser, crescer e conviver.
A Companhia Jovem de Dança é um corpo artístico vinculado à Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), criado com o objetivo de ampliar o acesso à dança e fortalecer a programação cultural gratuita da cidade. Além de levar apresentações a diferentes públicos e espaços de Jundiaí, a companhia contribui para a valorização da produção artística local e para a formação de plateias.
Serviço
Folia dos Bichos – Companhia Jovem de Dança
Data: 14 de junho de 2026 (domingo)
Horário: 10h30
Local: Fábrica das Infâncias Japy (rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens)
Classificação: Livre
Entrada gratuita