A manhã deste domingo (14) será de encantamento, música e movimento na Fábrica das Infâncias Japy. A partir das 10h30, o espaço recebe gratuitamente o espetáculo “Folia dos Bichos”, da Companhia Jovem de Dança, que convida crianças e famílias para uma divertida viagem pelo universo animal, repleta de imaginação, cores e descobertas.

Com coreografia de Alex Soares e classificação livre, a montagem é inspirada na obra do compositor francês Camille Saint-Saëns e apresenta diferentes animais por meio da dança. Em cada ato, o público é conduzido por um cenário lúdico que estimula a criatividade e desperta reflexões sobre diversidade, convivência e respeito às diferenças.