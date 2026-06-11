Um estuprador condenado a 6 anos de prisão foi capturado na manhã desta quinta-feira (11), em um bar, no bairro do Poste, em Jundiaí. A prisão foi realizada por policiais militares do Comando de Força Patrulha (CFP), da 2ª Companhia do 11º Batalhão da Polícia Militar.

A equipe realizava patrulhamento pela avenida da Uva quando avistou um homem em um estabelecimento comercial. Os policiais suspeitaram que ele pudesse ser um criminoso procurado pela Justiça e decidiram realizar a abordagem.

Durante a consulta aos sistemas policiais, foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro, com condenação já transitada em julgado.