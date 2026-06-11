A contagem regressiva já começou em Várzea Paulista e faltam apenas 100 dias para a 19ª edição da Festa das Orquídeas, um dos eventos mais tradicionais e aguardados do calendário municipal. A edição de 2026 acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de setembro, no Clube de Campo da Cica, reunindo cultura, lazer, gastronomia, entretenimento e as belas flores que dão nome à festa.

Para garantir mais uma edição de sucesso, os preparativos já estão em andamento. Desde o dia 19 de maio, representantes de diversas Unidades Gestoras da Prefeitura de Várzea Paulista participam de reuniões de planejamento e organização do evento.