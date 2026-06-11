11 de junho de 2026
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VÁRZEA PAULISTA

Faltam 100 dias para a Festa das Orquídeas 2026

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Várzea Paulista
Tradicional evento varzino será realizado nos dias 18, 19 e 20 de setembro, no Clube de Campo da Cica
Tradicional evento varzino será realizado nos dias 18, 19 e 20 de setembro, no Clube de Campo da Cica

A contagem regressiva já começou em Várzea Paulista e faltam apenas 100 dias para a 19ª edição da Festa das Orquídeas, um dos eventos mais tradicionais e aguardados do calendário municipal. A edição de 2026 acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de setembro, no Clube de Campo da Cica, reunindo cultura, lazer, gastronomia, entretenimento e as belas flores que dão nome à festa.

Para garantir mais uma edição de sucesso, os preparativos já estão em andamento. Desde o dia 19 de maio, representantes de diversas Unidades Gestoras da Prefeitura de Várzea Paulista participam de reuniões de planejamento e organização do evento.

Entre os temas discutidos estão a escolha da Corte das Orquídeas, os editais destinados a patrocinadores, entidades e empreendedores, além da definição da programação artística e cultural, decoração, estrutura e demais atrações que irão compor a festa.

Nos próximos meses, a prefeitura divulgará mais informações sobre a programação, inscrições e demais novidades da Festa das Orquídeas 2026.

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