A Copa do Mundo de 2026 começa hoje (11) com o confronto entre México e África do Sul, às 16h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México. A partida abre oficialmente a maior edição da história do torneio, que contará com 48 seleções e será disputada em três países-sede: México, Estados Unidos e Canadá.

Integrantes do Grupo A, mexicanos e sul-africanos iniciam a caminhada em busca de uma vaga na fase eliminatória. A chave também conta com Coreia do Sul e República Tcheca, aumentando a importância de um resultado positivo logo na estreia.

Jogando diante de sua torcida, o México aposta na força do Azteca e na experiência de atletas como o goleiro Guillermo Ochoa para largar com vitória. Já a África do Sul retorna ao Mundial após 16 anos e tenta surpreender em sua volta ao principal torneio do futebol internacional.