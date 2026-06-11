A Copa do Mundo de 2026 começa hoje (11) com o confronto entre México e África do Sul, às 16h (de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México. A partida abre oficialmente a maior edição da história do torneio, que contará com 48 seleções e será disputada em três países-sede: México, Estados Unidos e Canadá.
Integrantes do Grupo A, mexicanos e sul-africanos iniciam a caminhada em busca de uma vaga na fase eliminatória. A chave também conta com Coreia do Sul e República Tcheca, aumentando a importância de um resultado positivo logo na estreia.
Jogando diante de sua torcida, o México aposta na força do Azteca e na experiência de atletas como o goleiro Guillermo Ochoa para largar com vitória. Já a África do Sul retorna ao Mundial após 16 anos e tenta surpreender em sua volta ao principal torneio do futebol internacional.
Além da partida, a abertura da Copa contará com cerimônia especial antes do apito inicial. A expectativa é de estádio lotado para marcar o início da competição, que seguirá até 19 de julho e terá 104 jogos em seu novo formato.
No Brasil, o duelo terá transmissão por TV aberta, canais por assinatura e plataformas digitais. O confronto reedita o jogo inaugural da Copa de 2010 e marca o pontapé inicial de mais uma edição do maior evento esportivo do planeta.