Um novo caso suspeito de doença pelo vírus Ebola está sendo investigado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. O caso foi notificado nesta quarta-feira (10), na capital paulista. Trata-se de uma brasileira de 31 anos. Ela foi transferida de um hospital particular da capital para o Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER), referência nacional para casos suspeitos ou confirmados da doença.

De acordo com a Secretaria, ela relatou viagem a trabalho à província de Kivu do Norte, no leste da República Democrática do Congo (RDC). O desembarque no Brasil foi no dia 6 de junho e ela apresentou sintomas como diarreia e febre a partir dessa terça-feira (9). A entrada no serviço particular ocorreu no mesmo dia da apresentação dos sintomas e a transferência foi realizada no início da madrugada desta quarta-feira (10).

Investigação do caso

A investigação ocorre por meio da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) e do Centro de Vigilância Epidemiológica Prof. Alexandre Vranjac (CVE-SP) e teve início porque a paciente preencheu os critérios de definição de caso suspeito, considerando o histórico de viagem a país com áreas de transmissão da doença e os sintomas apresentados.