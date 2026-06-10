A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está com dois processos seletivos abertos para professores do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e Ensino Médio. Há vagas nas 91 unidades regionais de ensino para atuação no letivo de 2027, inclusive na regional de Campinas a qual Jundiaí pertence.

Os interessados devem se cadastrar on-line no site da Fundação Getúlio Vargas e a taxa de inscrição é de R$ 60 para cada um dos dois concursos. Na rede estadual paulista a remuneração para jornada de 40 horas semanais é de R$ 5.565,00. Os docentes que atuam em unidades do Programa Ensino Integral estão vinculados ao regime de dedicação exclusiva e têm direito à gratificação no valor de R$ 2.120,00.

A contratação é por tempo determinado. Uma vez contratado, o docente poderá permanecer vinculado à Seduc-SP por um período de até três anos.

Processo seletivo