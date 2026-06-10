A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está com dois processos seletivos abertos para professores do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e Ensino Médio. Há vagas nas 91 unidades regionais de ensino para atuação no letivo de 2027, inclusive na regional de Campinas a qual Jundiaí pertence.
Os interessados devem se cadastrar on-line no site da Fundação Getúlio Vargas e a taxa de inscrição é de R$ 60 para cada um dos dois concursos. Na rede estadual paulista a remuneração para jornada de 40 horas semanais é de R$ 5.565,00. Os docentes que atuam em unidades do Programa Ensino Integral estão vinculados ao regime de dedicação exclusiva e têm direito à gratificação no valor de R$ 2.120,00.
A contratação é por tempo determinado. Uma vez contratado, o docente poderá permanecer vinculado à Seduc-SP por um período de até três anos.
Processo seletivo
Educação básica - Ensino Fundamental e Ensino Médio regular
Para as vagas em classes dos anos iniciais do Ensino Fundamental, os candidatos devem ter diploma de curso normal superior, de licenciatura em Pedagogia, de habilitação específica para o magistério, de licenciatura em educação do campo ou do programa especial de formação pedagógica superior.
Para as oportunidades nos anos finais do Fundamental e Médio, os interessados devem comprovar diploma de licenciatura plena em componente curricular integrante da matriz curricular do Estado de São Paulo.
A seleção é dividida em três etapas: prova objetiva, prova prática (videoaula) e avaliação de títulos. A prova objetiva é composta por 40 questões de múltipla escolha, sendo 10 itens relativos aos conhecimentos gerais e didático-pedagógicos e 30 itens aos conhecimentos específicos. Cada questão corresponde a um ponto em um total de 40.
A prova objetiva está agendada para 16 de agosto. O prazo de inscrição vai até 18 de junho neste link.
Ensino Médio Técnico
Para interessados em atuar em classes do itinerário de formação técnico profissional, o candidato deve ter formação em cursos de licenciatura, bacharelado ou tecnólogos, além de especialistas com notório saber e técnicos com experiência comprovada, conforme critérios estabelecidos na Deliberação CEE nº 207/2022.
O processo seletivo abrange seis eixos tecnológicos com vagas para os cursos técnicos que serão ofertados na rede estadual em 2027. As áreas contempladas são: gestão e negócios (administração, logística e vendas), ambiente e saúde (enfermagem, farmácia e meio ambiente), informação e comunicação (ciência de dados e desenvolvimento de sistemas), recursos naturais (agronegócio), turismo, hospitalidade e lazer (hospedagem) e controle e processos industriais (eletrônica) e demais componentes curriculares de natureza técnica que compõem os demais itinerários oferecidos pela Seduc-SP.
Para a seleção de profissionais para o Ensino Médio técnico, foram organizadas quatro etapas: prova objetiva, prova discursiva, prova prática (videoaula) e avaliação de títulos.
As provas objetivas e discursivas estão marcadas para 23 de agosto. A etapa objetiva tem 30 questões — 10 de conhecimentos pedagógicos e 20 específicas do eixo escolhido. A discursiva, por sua vez, traz uma questão única com valor de até 20 pontos sobre conteúdos gerais e específicos da área escolhida. As inscrições seguem até 19 de junho neste link.