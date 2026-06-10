A pesquisa do Sebrae-SP ‘Dia dos Namorados 2026’ aponta que cerca de 352 mil pequenos negócios no Estado de São Paulo devem ser beneficiados pela data neste mês de junho, sendo 305 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) e 47 mil Micro e Pequenas Empresas (MPEs).

Em Jundiaí, os micro e pequenos empreendedores se organizam para o aumento nas vendas nestes dias que antecedem a data. Rosane de Souza é diretora administrativa de uma empresa de chocolates e de doces artesanais fundada por seus pais há 40 anos em Jundiaí.

A empreendedora conta que as vendas no Dia dos Namorados sempre aumentam e a expectativa é que no dia 12 de junho uma procura ainda maior aconteça. “O Dia dos Namorados sempre representa um período de aumento nas vendas para nós, principalmente por trabalharmos com produtos que costumam estar associados a demonstrações de carinho e celebração. É muito gratificante perceber que nossos chocolates continuam fazendo parte de momentos especiais na vida das pessoas”, diz.