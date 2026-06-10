A pesquisa do Sebrae-SP ‘Dia dos Namorados 2026’ aponta que cerca de 352 mil pequenos negócios no Estado de São Paulo devem ser beneficiados pela data neste mês de junho, sendo 305 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) e 47 mil Micro e Pequenas Empresas (MPEs).
Em Jundiaí, os micro e pequenos empreendedores se organizam para o aumento nas vendas nestes dias que antecedem a data. Rosane de Souza é diretora administrativa de uma empresa de chocolates e de doces artesanais fundada por seus pais há 40 anos em Jundiaí.
A empreendedora conta que as vendas no Dia dos Namorados sempre aumentam e a expectativa é que no dia 12 de junho uma procura ainda maior aconteça. “O Dia dos Namorados sempre representa um período de aumento nas vendas para nós, principalmente por trabalharmos com produtos que costumam estar associados a demonstrações de carinho e celebração. É muito gratificante perceber que nossos chocolates continuam fazendo parte de momentos especiais na vida das pessoas”, diz.
Entre os destaques para a celebração esse ano, a empresa investiu e preparou estratégias especiais, como dois sorteios especiais, descontos em cestas de chocolates e produtos específicos para a data. Rosane acredita que a tendência é a procura por produtos mais artesanais e que transmitem um significado e, por isso, é importante sempre estar inovando com estas promoções, produtos diferenciados e sorteios temáticos.
Sobre a pesquisa
E a empresária não está errada. A pesquisa do Sebrae-SP “Dia dos Namorados 2026” foi elaborada a partir de duas sondagens: a primeira foi realizada com consumidores e pessoas físicas por e-mail, pelo Instituto Consulting, entre os dias 6 e 16 de maio de 2026; a segunda sondagem foi realizada com a opinião dos empreendedores, por meio de telefone, no mês de abril.
O levantamento revela que os consumidores que pretendem comprar presentes em pequenos negócios planejam comprar, em média, dois presentes; 62% deverão presentear maridos e esposas, enquanto 23% vão direcionar as lembranças para os(as) namorados(as). Entre esses consumidores, 50% pensam em gastar até R$ 241 por presente.
Os itens com maior intenção de compra em pequenos negócios são: vestuário (citado por 44% dos consumidores), produtos de cuidados pessoais (cosméticos, perfumes e cremes), com 37%, e chocolates e doces (citado por 34% das pessoas).
Os principais fatores considerados na compra para o Dia dos Namorados são a qualidade, citada por 39% dos consumidores; junto com o preço (38%) e ofertas e promoções (30%). O meio de pagamento que deverá ser mais utilizado nas compras para o Dia dos Namorados será o pix (65%). Os consumidores de pequenos negócios preferem pagar à vista (68%).
Além dos presentes, o Dia dos Namorados também deverá movimentar o mercado de alimentação fora do lar: 46% pretendem celebrar a data fora de casa, em restaurantes, pizzarias ou bares.
Para o consultor do Sebrae-SP Pedro Gonçalves, o Dia dos Namorados vai muito além de uma data comemorativa para os pequenos negócios. “Trata-se de uma oportunidade estratégica de aumentar o faturamento, conquistar novos clientes e fortalecer o relacionamento com quem já compra da marca”, comenta.
A pesquisa ‘Dia dos Namorados’ é uma sondagem que suplementa a pesquisa Indicadores Sebrae-SP, realizada com a colaboração da Fundação Seade.