A hora de entrar em campo chegou. Depois de quatro anos, lá estamos nós novamente: vestindo a camisa, fazendo nossas apostas, acreditando que, desta vez, o troféu virá.

A Copa do Mundo desperta emoções que vão muito além do futebol. Ela nos ensina sobre esperança, persistência e trabalho em equipe. Mas existe uma verdade que todo torcedor conhece: só a torcida não é suficiente para garantir a vitória.

Antes do primeiro apito, houve a preparação. Muitos nomes foram cogitados, inúmeros talentos observados, escolhas difíceis precisaram ser feitas. E, ao final, apenas alguns permaneceram. Foram escalados aqueles que o treinador acreditou serem os mais preparados para entrar em campo e lutar pelo mesmo objetivo.

Pensando nisso, vale uma pergunta: quem faz parte da seleção da sua vida?

A vida também é feita de partidas importantes. Há momentos decisivos, desafios inesperados, derrotas difíceis de engolir e vitórias que celebramos com quem esteve ao nosso lado durante toda a caminhada. E, muitas vezes, o resultado dessas partidas é influenciado pelas pessoas que escolhemos para dividir o campo conosco.

Quem são aqueles que incentivam você a continuar quando o cansaço aparece? Quem vibra com as suas conquistas sem inveja? Quem tem coragem de dizer a verdade quando você está prestes a tomar uma decisão equivocada? Quem soma, fortalece, inspira e ajuda você a ser uma versão melhor de si mesmo?

Talvez seja hora de revisar a escalação. Nem todos que passam pela nossa vida precisam ocupar posições de destaque nela. Algumas pessoas chegam para uma temporada; outras permanecem até o apito final. O importante é reconhecer quem realmente contribui para que a caminhada seja mais leve, mais saudável e mais significativa.

Nenhum grande jogador vence sozinho. Os títulos mais marcantes da história foram conquistados por equipes nas quais os indivíduos aprenderam a confiar uns nos outros, a dividir responsabilidades e a correr pelo mesmo propósito.

Enquanto acompanhamos mais uma Copa e sonhamos com a taça, que possamos também olhar para dentro e refletir sobre a equipe que estamos formando ao nosso redor.

Porque, no fim das contas, a seleção mais importante não é apenas aquela que entra em campo para disputar um campeonato. É a que escolhemos todos os dias para caminhar ao nosso lado na construção da nossa própria história.

E você, quem tem escalado para jogar as partidas mais importantes da sua vida?

Paula Passos é formada em Pedagogia, com pós em Educação Parental, e atualmente cursando MBA em Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas