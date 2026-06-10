Guardas municipais da Divisão de Operações com Cães apreenderam mais de 700 porções de drogas na tarde desta terça-feira (9), em uma área de 'cracolândia' no bairro Vista Alegre, em Jundiaí. Nenhum bandido foi preso.

Os guardas Madeira, M. Silva e Guerrazzi realizavam patrulhamento com os cães farejadores Sírius e Maya quando avistaram um traficante em um ponto de venda de drogas, que é parte da cracolândia do bairro. Ao perceber a aproximação das equipes, o traficante correu em direção à mata.

Os agentes fizeram incursão pela mata e encontraram diversos dependentes químicos que vivem em barracos improvisados no local, mas o criminoso não foi localizado.