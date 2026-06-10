11 de junho de 2026
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APREENSÃO

Cães da GM localizam mais de 700 porções de drogas em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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As drogas foram recolhidas e apreendidas na Central de Flagrantes
As drogas foram recolhidas e apreendidas na Central de Flagrantes

Guardas municipais da Divisão de Operações com Cães apreenderam mais de 700 porções de drogas na tarde desta terça-feira (9), em uma área de 'cracolândia' no bairro Vista Alegre, em Jundiaí. Nenhum bandido foi preso.

Os guardas Madeira, M. Silva e Guerrazzi realizavam patrulhamento com os cães farejadores Sírius e Maya quando avistaram um traficante em um ponto de venda de drogas, que é parte da cracolândia do bairro. Ao perceber a aproximação das equipes, o traficante correu em direção à mata.

Os agentes fizeram incursão pela mata e encontraram diversos dependentes químicos que vivem em barracos improvisados no local, mas o criminoso não foi localizado.

Com o apoio dos cães farejadores, os guardas iniciaram buscas pela área e encontraram sacolas contendo mais de 2 kg de entorpecentes. Entre os materiais apreendidos estavam centenas de porções de crack, cocaína, maconha, K2 e lança-perfume, todas já prontas para comercialização.

As drogas foram recolhidas e encaminhadas à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada. O caso será investigado pela Polícia Civil.

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