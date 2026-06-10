11 de junho de 2026
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EM JUNDIAÍ

Moradores afugentam ladrão disfarçado, que acaba detido pela PM

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele foi reconhecido também por conta da placa anotada pelos moradores
Ele foi reconhecido também por conta da placa anotada pelos moradores

Um homem suspeito de se passar por funcionário de uma empresa de energia para furtar cabos elétricos na região Oeste de Jundiaí foi detido na noite desta terça-feira (9), no bairro Residencial Jundiaí, por policiais militares do 1º Pelotão de Força Tática do 11º Batalhão. Ele é apontado como responsável por um furto de fios avaliado em cerca de R$ 16 mil, ocorrido nesta região da cidade no último dia 5.

O suspeito voltou a circular pela região nesta terça-feira, o que chamou a atenção de moradores que já estavam mobilizados após o crime anterior. Reconhecido por populares como sendo o mesmo homem envolvido no furto dos cabos, ele deixou o local antes de ser contido pelos moradores, que acionaram a PM.

Equipes da Força Tática que estavam nas proximidades iniciaram buscas e localizaram o suspeito na avenida Presbítero Manoel Antônio Dias Filho.

Durante a vistoria no veículo utilizado por ele, os policiais não encontraram fios furtados, mas localizaram ferramentas como alicates e outros equipamentos, além de roupas semelhantes às utilizadas por trabalhadores de concessionárias de energia elétrica.

Segundo a PM, a placa e o modelo do carro eram os mesmos anotados por moradores após o furto registrado no dia 5. O veículo também teria sido identificado por imagens de câmeras de monitoramento da região.

Diante dos indícios reunidos, o homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi indiciado pelo furto ocorrido anteriormente e também por uma tentativa de furto registrada nesta terça-feira.

O caso seguirá sendo investigado pela Polícia Civil.

As ferramentas foram apreendidas pelos policiais

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