Um homem suspeito de se passar por funcionário de uma empresa de energia para furtar cabos elétricos na região Oeste de Jundiaí foi detido na noite desta terça-feira (9), no bairro Residencial Jundiaí, por policiais militares do 1º Pelotão de Força Tática do 11º Batalhão. Ele é apontado como responsável por um furto de fios avaliado em cerca de R$ 16 mil, ocorrido nesta região da cidade no último dia 5.

O suspeito voltou a circular pela região nesta terça-feira, o que chamou a atenção de moradores que já estavam mobilizados após o crime anterior. Reconhecido por populares como sendo o mesmo homem envolvido no furto dos cabos, ele deixou o local antes de ser contido pelos moradores, que acionaram a PM.

Equipes da Força Tática que estavam nas proximidades iniciaram buscas e localizaram o suspeito na avenida Presbítero Manoel Antônio Dias Filho.