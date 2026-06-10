Os vereadores de Jundiaí aprovaram nesta terça-feira (9) três projetos da Prefeitura que simplificam a abertura e o licenciamento de empresas, criam novos mecanismos para negociação de dívidas tributárias e atualizam as regras para concessão de remissão de débitos para famílias carentes. As medidas incluem alternativas para recuperar parte dos R$ 459,9 milhões inscritos na dívida ativa municipal, além de mudanças em procedimentos relacionados ao tributo municipal pago na compra e venda de imóveis ( ITBI) e à regularização fiscal de contribuintes.

Com 15 votos favoráveis, foi aprovado o Projeto de Lei nº 15.307/2026, que cria instrumentos para a realização de serviços ou obras de interesse público para negociação de débitos inscritos na dívida ativa. Junto ao projeto foi aprovada uma emenda pelo parlamento. De acordo com o secretário de Finanças, Lucas Lusvarghi, a proposta segue experiências adotadas pela União, pelo Rio Grande do Sul e pelo município de Porto Alegre. “Com a nova legislação, estamos propondo mais uma ferramenta para recuperar recursos da dívida ativa e transformá-los em benefícios concretos para a população”, afirmou.

Durante a discussão, em questão de ordem, parlamentares destacaram a importância da proposta para clubes e entidades tradicionais de lazer que poderão aderir aos mecanismos previstos no projeto para quitar débitos tributários por meio da prestação de serviços e ações voltadas à comunidade.