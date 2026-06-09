A Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) realiza no sábado (13) a quarta apresentação da temporada, sob a regência de Cláudia Feres. O concerto acontece às 11h, no Teatro Polytheama, com entrada gratuita, e recebe como convidado especial o pianista jundiaiense, Gabriel Brandão. A orquestra apresenta um programa de cordas e piano com obras de Ernest Bloch e Béla Bartok, compositores europeus que viveram nas primeiras décadas do século XX.

Os ingressos gratuitos estarão disponíveis na sexta-feira (12), a partir das 10h30, na bilheteria e totens eletrônicos no Centro das Artes e por meio da plataforma Sympla, e, a partir das 14h, retirada presencial no Teatro Polytheama.

Apresentação

A OMJ apresentará o ‘Concerto Grosso nº 1’ para piano e cordas, de Ernest Bloch, obra influenciada pelo modelo barroco dos concerti grossi e marcada pela estética neoclássica. Já Béla Bartók estará representado pelo ‘Divertimento para Orquestra de Cordas e Danças Folclóricas Romenas’, baseadas em melodias tradicionais.