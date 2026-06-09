A Orquestra Municipal de Jundiaí (OMJ) realiza no sábado (13) a quarta apresentação da temporada, sob a regência de Cláudia Feres. O concerto acontece às 11h, no Teatro Polytheama, com entrada gratuita, e recebe como convidado especial o pianista jundiaiense, Gabriel Brandão. A orquestra apresenta um programa de cordas e piano com obras de Ernest Bloch e Béla Bartok, compositores europeus que viveram nas primeiras décadas do século XX.
Os ingressos gratuitos estarão disponíveis na sexta-feira (12), a partir das 10h30, na bilheteria e totens eletrônicos no Centro das Artes e por meio da plataforma Sympla, e, a partir das 14h, retirada presencial no Teatro Polytheama.
Apresentação
A OMJ apresentará o ‘Concerto Grosso nº 1’ para piano e cordas, de Ernest Bloch, obra influenciada pelo modelo barroco dos concerti grossi e marcada pela estética neoclássica. Já Béla Bartók estará representado pelo ‘Divertimento para Orquestra de Cordas e Danças Folclóricas Romenas’, baseadas em melodias tradicionais.
Para o convidado Gabriel Brandão, participar do concerto tem um significado especial. “Apresentar-me ao lado da Orquestra Municipal de Jundiaí, sob a regência de Cláudia Feres, é muito gratificante. Trata-se de uma oportunidade marcada pela troca com músicos de excelência e pela emoção de compartilhar a música com o público”, afirma.
Ensaio aberto
Na sexta-feira (12) haverá ensaio aberto da orquestra, às 14h, no Teatro Polytheama. O público poderá prestigiar o momento, uma oportunidade de aproximação dos bastidores e vivência da música em sua essência.
O programa artístico pode ser conferido no site da Cultura (CLICA AQUI).
Serviço
4 º Concerto da OMJ – Temporada 2026
Data: 13/06
Horário: 11h
Local: Teatro Polytheama - Rua Barão de Jundiaí, 176 – Centro, Jundiaí – SP
Evento gratuito com retirada de ingressos nas bilheterias físicas e totens digitais do Polytheama