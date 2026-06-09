Um adolescente foi apreendido por tráfico de drogas em Cabreúva após ser flagrado com dezenas de porções de entorpecentes. A ocorrência foi registrada por guardas municipais durante patrulhamento de rotina.

A equipe fazia patrulhamento quando suspeitou da atitude de um homem que estava em um local conhecido pela venda de drogas e decidiu realizar a abordagem.

Durante a revista, os agentes constataram que o suspeito era adolescente. Com ele foram encontradas 98 porções de entorpecentes, sendo 26 de maconha, 30 de cocaína, 10 de ice e 32 pedras de crack.