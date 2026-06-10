12 de junho de 2026
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LANÇAMENTO LITERÁRIO

Obra sobre figura feminina na construção chega em Jundiaí

Por Giulianna Mazzali |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
O livro traz memórias de mais de 30 anos de trabalho
O livro traz memórias de mais de 30 anos de trabalho

A mestre de obras, pintora, educadora e instrutora do Senai, Miriam Müller, lançou o livro "Tinta e Alma – Uma Jornada de Vida", que reúne memórias, aprendizados e reflexões construídos ao longo de mais de 30 anos de trajetória profissional. O lançamento ocorreu no sábado (06), na Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot, no Complexo Argos.

De acordo com a autora, o livro relata sua caminhada desde a infância, passando pela juventude e pela construção de sua carreira, com a intenção de incentivar mulheres a conquistarem autonomia e superarem os próprios desafios.

Através de lições aprendidas na própria trajetória profissional, a obra de Miriam também narra como foi construir sua carreira em um ambiente predominantemente masculino, enfrentando problemas e preconceitos.

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